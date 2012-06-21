Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Село Шляхова, що у Бершадському районі на Вінниччині, свого часу було відоме в Україні та за її межами високими виробничими здобутками. А тепер це центр об’єднаної територіальної громади, яка успішно впроваджує соціальні проєкти. Вона виділяє значні кошти на розвиток закладів освіти, охорони здоров’я, культури, на благоустрій населених пунктів, які входять в ОТГ. Про здобутки промовисто свідчить і те, що у територіальній громаді є спорткомплекс з басейном для плавання.
Перспективна громада мислить і діє прагматично. Зокрема, багато питань вирішує у співпраці з сусідньою Джулинською ОТГ.
Спочатку вона самостійно надавала соціальні послуги одиноким непрацездатним громадянам у своїх селах. Так само робили і в Джулинській ОТГ. А коли зробили аналіз, то побачили, що у цій справі вигідніше діяти разом. Тож створили спільний центр, який обслуговує відповідну категорію мешканців в обох громадах, що економить бюджетні кошти.
Як розповіла Шляхівський сільський голова Ніна Кравець, нещодавно її громада у контексті державної підтримки отримала спеціалізований автомобіль для перевезення та надання транспортних послуг особам з фізичними обмеженнями. Він перебуває на балансі її сільради, однак використовується і для Джулинської громади на умовах міжмуніципального співробітництва. Результат: населенню обох ОТГ послуги надаються якісно та своєчасно.
Взаємодіють сусіди і щодо надання адміністративних послуг. У своїй сільській раді мешканці Шляхівської ОТГ отримують послуги щодо соціального захисту, пенсійного забезпечення тощо. А послуги державного реєстратора надаються у Джулинці, де є ЦНАП. Тож родичатися громадам корисно.