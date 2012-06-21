У зв’язку з підвищеною увагою громадськості до питання зарахування періоду догляду за дитиною до стажу Міністерство соціальної політики офіційно повідомляє: до страхового стажу зараховують періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховували до трудового стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 року (дата набуття чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.

Так, до 01.01.2004 року до трудового стажу входили всі періоди перебування у трудових відносинах, зокрема в періоди відпусток: для догляду за дитиною до 3 років; у зв’язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку.

Також до трудового стажу до 01.01.2004 року входив час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

А з 01.01.2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховують до страхового стажу матері за умови, що особа доглядає за дитиною до досягнення нею 3-річного віку й отримання допомоги по догляду за дитиною до цього віку. З 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачують за рахунок коштів державного бюджету.

Сплату внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами проводять з 1 липня 2013 року, повідомили в Мінсоцполітики.

Також Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» передбачено положення про врахування під час визначення права на призначення пенсії за віком зокрема періодів: перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно; перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

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