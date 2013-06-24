18 грудня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з МОН, МВС та ДСНС запустили онлайн-курс «Як навчати дітей мінної безпеки» для освітян, рятувальників та поліцейських, присвячений ефективному викладанню мінної безпеки дітям і підліткам з огляду на їхні вікові та психологічні особливості в інтерактивній формі, що відповідає міжнародним нормам мінної просвіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Приблизно 30% території України потенційно забруднено мінами та нерозірваними боєприпасами, що створює особливу небезпеку для молодших поколінь українців. Саме тому важливо формувати культуру безпечної поведінки серед дітей і молоді. Курс доступний на сайті bezpeka.info.

«Безпека — пріоритет №1. В умовах, коли наша територія забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, відповідальність дорослих — навчити дітей та підлітків мінної безпеки. Розповісти їм про потенційні загрози та пояснити, як залишатися у безпеці, — сказав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. — Цей курс допоможе викладачам дізнатися, як ефективно та правильно навчати дітей та підлітків правил мінної безпеки.

Онлайн-курс пропонує його слухачам комплексний план занять із дітьми і підлітками щодо поводження з вибухонебезпечними предметами і базується на міжнародних стандартах. Він надає викладачам практичні інструменти для формування безпечної поведінки на територіях, потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. ЮНІСЕФ залучив до співпраці фахівців у сфері дитячої та вікової психології, педагогіки, інклюзивної освіти, мінної просвіти й поведінкових змін, щоб допомогти учасникам курсу стати ефективними провідниками безпеки для дітей і молоді.

«Навички безпечної поведінки відіграють ключову роль у розвитку дитини, особливо під час війни, — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. — Окрім звичного інформування дітей про небезпеки, надважливо формувати в них більш безпечну поведінку. Коли діти засвоюють і демонструють таку поведінку, вона врешті-решт стає звичкою, що може врятувати життя».

Курс має дві версії: одну розробили для освітян, а другу — спеціально для працівників ДСНС та Національної поліції. Курс рекомендовано Методичною радою Українського інституту розвитку освіти.

Програма курсу складається з трьох модулів, які фокусуються на тому, що дитина має знати про мінну безпеку; як налагодити взаємозв’язок із дитиною та знайти до неї підхід; як навчати так, щоб вас почули діти і шести, і 16-ти років. Також у ньому висвітлено, як використовувати ігрові формати для викладання мінної безпеки.

Усі матеріали, розроблені ЮНІСЕФ для використання в роботі з дітьми різного віку, зосереджені на чотирьох аспектах мінної просвіти: (1) який вигляд мають небезпечні предмети; (2) де вони можуть бути; (3) які попереджувальні знаки сигналізують про небезпеку; (4) як потрібно діяти.

Усі учасники, які пройдуть повний курс, отримають сертифікат про підвищення кваліфікації.

Довідково

Курс містить поради щодо створення безпечного середовища, психологічного розвантаження дітей, оцінювання знань, а також ідеї, матеріали та презентації для інтерактивного проведення занять онлайн і офлайн. Він також знайомить із міжнародними стандартами та підходами для поведінкових змін, пропонуючи креативні формати, що поєднують навчання і гру, покликані змінити поведінку дитини й перевести її в безпечну площину.

Онлайн-курс розробили педагоги, фахівці із психології та захисту дітей, експерти із соціальних і поведінкових змін у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Його підготувало громадське об’єднання «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах проєкту з формування культури безпеки дітей та молоді.