Міжнародний волонтерський та ветеранський форум «Там, де ми — там Україна» відбувся у столиці напередодні державних свят — Дня Державного Прапора й Дня Незалежності. Підбити підсумки відбиття російської гібридної військової агресії, що активізувала й мобілізувала наше суспільство на боротьбу за свою країну, взявся особисто Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко.

«Хочу наголосити, що сучасна війна триває не лише на лінії фронту. Зараз всі вивчили дуже добре термін «гібридна війна». Кремль нав’язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум, — нагадав глава держави. — Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене як Президента шокує інше: як же до біса у нього адвокатів у нашому політикумі. Як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну. Дехто з політиків настільки засліплений внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи навіть свідомо тиражує заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди».

З огляду на президентські вибори наступного року, які дехто з претендентів розпочав уже сьогодні, можна очікувати всього. «Можливо, вони думають, що то так борються за владу. Насправді ж ні. Я твердо разом з вами переконаний: вони працюють на агресора, вони намагаються підірвати моральний дух українців, вони намагаються послабити волю до спротиву, а головне — б’ють у тил, у спину Збройним силам, знецінюють подвиг українських воїнів в ім’я України», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Безумовно, серед 350 тисяч учасників бойових дій є люди різних політичних поглядів, і це об’єктивний зріз суспільства. «Але я твердо переконаний, ми з вами єдині у головному. Усі ми, від солдата до Верховного Головнокомандувача, знаємо, що теперішня російсько-українська війна — це справжня війна за незалежність нашої держави. Це російські війська на нашій землі. Це від них ми маємо визволити українську землю, звільнити українців на окупованих землях. Ні в кого з нас немає жодного сумніву, що розпочала цю війну Росія. І що у цій війні ми обстоюємо свої цінності, свою свободу, своє право обирати подальший розвиток нашої держави. Ми обрали цей напрямок, і це є європейський напрямок, європейський вибір», — підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, і президентські вибори, і парламентські вибори, і місцеві слугують запорукою того, що в нас не буде реваншу і не буде повернення до російської імперії. «Наша з вами єдність у цьому питанні надзвичайно важлива, адже вам повірять більше, ніж політиканам. Бо ви захищали країну потом і кров’ю в окопах, а не язиком і слиною на телеекранах. І поважаючи індивідуальні політичні погляди кожного з вас, закликаю до позапартійності ветеранського руху», — звернувся до учасників форуму глава держави.

Мир потрібен усім і кожному в нашій країні. Втім, Президент заявляє, що Україна не прийматиме кабальних російських умов для досягнення миру та припинення військових дій на окупованих проросійськими бойовиками територіях нашої держави. Глава держави особливо наголосив: дуже важливо розуміти, що ключ від миру не в Києві, не у Вашингтоні і не в Брюсселі. «Ключ від миру — в Кремлі. І якщо хтось буде нав’язувати нам російські кабальні умови… Я хочу наголосити, що не лише для Президента, а для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний. Бо це шлях не до миру, — підкреслив Петро Порошенко. — Подивіться на Абхазію, Осетію. Подивіться на всі окуповані землі. Подивіться, як там живуть люди. І це те, що пропонує Росія жителям окупованих земель. Українці ніколи це не приймуть».

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«Урядового кур’єра»