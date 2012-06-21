Закон 1581-д «Про житлово-комунальні послуги», який ухвалила Верховна Рада — значний крок до забезпечення якісних житлових послуг для мешканців багатоквартирних будинків. Він розмежовує обов’язки і права споживачів і надавачів послуг.
Про це наголосив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, виступаючи у Верховній Раді.
Віце-прем’єр підкреслив, що документ передбачає право споживача на зменшення розміру плати за ЖКП у разі їх ненадання, надання в неповному обсязі або зниження їх якості. Згідно із законопроектом, споживач має право не оплачувати вартість комунальних послуг (крім теплової енергії), якщо ними не користується за період тимчасової відсутності в приміщенні понад 30 календарних днів.
— Це перший крок до можливості мешканців багатоповерхового сектору впливати на надання якісних послуг по справедливій ціні. Прийнятий закон у комплексі із 417 Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» спрямовані на зміцнення в Україні інституту «ефективного власника, — зазначив Геннадій Зубко.