Виявилося, що в загарбанні Януковичем території колишнього Межигірського монастиря не останню роль відіграли колишні керівники природоохоронного відомства Василь Джарти, а згодом Едуард Ставицький. Нинішнє керівництво Мінприроди, проаналізувавши ситуацію і порадившись з юристами, бачить можливість повернути вкрадене державі. «Ми продовжуємо розбирати завали попередньої влади і шукати справедливість, — каже міністр Остап Семерак. — Свого часу Мінприроди відіграло не останню роль у відчуженні державного майна у Межигір’ї на користь Януковича. Першій спробі завадила Помаранчева революція. Висновки було зроблено. Тому вдруге виконавці працювали швидко. Януковичу в 2007 році вистачило кілька місяців, щоб Межигір’я перейшло в його власність».
Докладне вивчення документів показує, що влітку 2007 року Янукович робив усе, щоб майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» від Державного управління справами передали до управління Мінприроди. Точніше, на баланс підпорядкованої йому національної акціонерної компанії «Надра України». Далі у статут «Надр» було внесено зміни, які дали змогу начебто легально проводити всі оборудки. «Надра» обміняли свої будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області на вул. Івана Франка, 19 і на вул. Межигірській, 123 на нежитлові приміщення за номерами 3—5—7 на вулиці Паркова дорога в Києві, які належать ТОВ «Медінвесттрейд». Згодом ТОВ «Медінвесттрейд» зникло. Його керівник досі в розшуку. Проте до цього підприємство встигло не тільки передати майно скандальній компанії «Танталіт», а й подати фейковий позов до суду про скасування угоди, щоб начебто підтвердити судовим рішенням «відсутність» криміналу в таких оборудках.
«Ми наполягаємо, що кримінал там був, — стверджує пан Семерак. — Хоч формально терміни подання касаційних скарг минули, гадаю, треба вилучити з цього періоду час, коли Янукович був при владі і впливав на судові рішення й можливість оскаржити відчуження державного майна на користь пов’язаних з ним осіб. Нині відмотуємо плівку назад — аж до моменту укладання договору. Я дав доручення НАК «Надра України» подати касаційну скаргу на рішення Господарського суду м. Києва та постанову Київського апеляційного господарського суду».
У Мінприроди вважають, що це не заважає державі шукати інші шляхи повернення награбованого, наприклад через конфіскацію або націоналізацію. На запитання «УК», яка доля мисливських угідь Януковича в Сухолуччі, пан Семерак повідомив, що найближчим часом питання про створення на цій території національного природного парку буде винесено на розгляд Кабміну.