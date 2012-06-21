Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних уклали угоду про продаж 100% акцій ПАТ КБ «ПриватБанк». Це результат чіткої та скоординованої роботи Мінфіну, НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію, АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк».
У стислі терміни було забезпечено резерви під активні операції, проведено додаткову емісію акцій та їх розміщення, внесено зміни до статуту банку, розроблено перехідний баланс, завершено всі потрібні процедури з продажу акцій та зміни власників банку, повідомляє прес-служба Мінфіну. Ще на 21 грудня капітал «ПриватБанку» був від’ємним, і Фонд гарантування, відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», продав повний обсяг акцій банку Міністерству фінансів за одну гривню. Передача банку в державну власність стала гарантією його докапіталізації вже найближчим часом. Держава стала гарантом виконання всіх зобов’язань перед клієнтами зі збереженням валюти вкладів та інших умов.