Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорювали проблеми з оформленням/відновленням паспортів громадян, які виїжджають із тимчасово окупованих територій.

Зокрема, оформлення першого паспорта громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку під час проживання на ТОТ. З цього приводу у Державній міграційній службі України надали роз’яснення.

Отже, особа, яка досягла 14-річного віку, має звернутися до будь-якого територіального підрозділу ДМС і надати такі документи:

· Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.

· Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.

· Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

· Також за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявником також можуть подаватися копії таких документів або інформація (персональні дані) батьків (чи одного з них).

У ДМС також зазначили, що подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.