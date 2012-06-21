З 1 вересня паспортні сервіси в Києві підвищили вартість послуг і зробили неділю вихідний днем.
З приходом осені паспортні сервіси столиці змінили свій графік роботи. Так, щонеділі тепер працюватиме лише один паспортний сервіс, який недавно відкрився в торговому центрі «Україна». Його вважають і найбільшим паспортним сервісом Києва, так що місця тут вистачить усім бажаючим.
Крім цього, змінилися розцінки на оформлення ID-паспорта. З 1 вересня вартість цієї послуги зросла, і прайс тепер виглядає так:
ID-карта вперше за 14 років за 20 робочих днів - 400 грн;
ID-карта замість паспорта зразка 1994 р за 20 робочих днів - 679 грн;
Обмін ID-карти за 10 робочих днів - 766 грн;
Обмін ID-карти за 20 робочих днів - 679 грн.