Майже 2000 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали кошти для придбання власного житла за чотирма програмами Мінветеранів. Загалом до кінця цього року компенсацію отримають загалом близько 2500 осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

В Державному бюджеті на наступний рік на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих Захисників і Захисниць закладено майже 5,75 млрд грн.

Тож фахівці Мінветеранів розробили детальну інфографіку порядку компенсації на придбання житла.

У ній докладно розписано:

хто має право на отримання компенсації

куди звертатися

які документи слід підготувати

Усі відповіді на ці питання і не тільки – у інфографіці.