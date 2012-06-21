Кабінет Міністрів України 2 вересня 2020 р. затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації. Порядком передбачено, що грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій Урядом України території та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року. Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

У Державному бюджеті України на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень. Як отримати компенсацію за зруйноване житло на сході України внаслідок збройної агресії Росії? В інфографіці покрокова інструкція: