В офісі Уповноваженого з питань зниклих безвісти надали роз’яснення для родин зниклих безвісти осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке розслідується в іншому населеному пункті, зокрема за місцем зникнення особи, необхідно дотримуватися певного алгоритму дій.

Зверніться до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) для призначення адвоката за місцем здійснення кримінального провадження.

Відповідний центр надсилає доручення до іншого місцевого центру з надання БВПД за місцем здійснення кримінального провадження, де призначає адвоката та надає йому доручення на ознайомлення з матеріалами справи.

Адвокат після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження надсилає всі відскановані (сфотографовані) матеріали на адресу заявника.

У випадку відмови місцевого центру призначити адвоката повідомляйте регіональним представникам Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, родини зниклих безвісти можуть отримати юридичну консультацію за телефоном: (066) 053-11-39 з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.