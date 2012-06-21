На Луганщині щороку утворюється до 365 тисяч тонн відходів. Але третину з них не збирають і не утилізують цивілізовано, а просто звалюють у посадках і лісосмугах. Та і з полігонами для твердих побутових відходів, які існують на підконтрольній Україні території, біда: 95% з них в незадовільному стані, не відповідають нормам санітарної та екологічної безпеки. Початок розв’язанню цієї проблеми має покласти недавно ухвалена регіональна програма.
Адже, як зазначає директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай, поодинці такі завдання не вирішити. В місцевих органів влади різні можливості. Є проекти в Сєверодонецьку, Лисичанську. Але до реалізації справа не доходить. Передовсім це пов’язано з відведенням земельних ділянок для полігонів, і якщо такі робити кожному окремо, то обсяги фінансування доведеться множити принаймні на 10.
Передбачається, що до регіональної програми поводження з відходами входитиме будівництво центрального полігона, а також п’яти сортувальних станцій. До того ж на центральному об’єкті працюватиме комплекс інженерних споруд, які вироблятимуть електричну енергію з органічних відходів. Вартість програми остаточно не визначено. За попередніми розрахунками, на це знадобиться понад 570 мільйонів гривень.
Де брати такі гроші? «Треба об’єднати зусилля не лише місцевих та обласного бюджетів, а й просити допомоги держбюджету і міжнародних донорів», — каже Віталій Сурай.
ЗАПОРІЖЖЯ. Запорізький міський голова Володимир Буряк повідомив містян, що в бюджеті обласного центру на 2017 рік передбачено 10 мільйонів гривень на продовження будівництва полігона твердих побутових відходів №3. У проект входить і лінія сортування відходів. Однак це остаточно не розв’язує проблему — для цього потрібен і сміттєпереробний завод.
— За останній рік до нас звернулося із два десятки потенційних інвесторів, — зазначив він. — Та конкретного проекту жоден так і не надав. Тож поки що немає чіткого розуміння, за які кошти фінансуватимуть будівництво такого заводу. Можливо, це буде спільне фінансування з міським бюджетом.
Міський голова також висловив думку, що сміттєпереробний завод можна збудувати на території полігона твердих побутових відходів на вулиці Леваневського. За кілька років цей полігон припинить роботу, але там достатньо сировини для забезпечення стабільної роботи підприємства.
— Дуже важливо визначитися з технологіями, які використовуватиме сміттєпереробний завод, — каже Володлимир Буряк. — Головне, що він має максимально відповідати екологічним вимогам. Також треба чітко розуміти, що ми хочемо отримати з учорашнього сміття біомасу, паливні брикети, пластик і теплоенергію.