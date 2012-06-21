У Запоріжжі відбулося засідання наглядової ради Агенції регіонального розвитку Запорізької області під головуванням керівника Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Під час заходу розглянуто план роботи агенції на 2017 рік, а також питання надання дозволу на входження до складу співзасновників асоціації «Німецько-українська інженерна палата Запорізької області», покликаної підвищити рівень кваліфікації фахівців до європейських норм і стандартів.
Як повідомив президент Інженерної палати Запорізької області Олег Кузьменко, створення такого об’єднаного проекту дасть нові можливості для розвитку галузі будівництва та проектування.
— Цей пілотний проект, — зазначив він, — створено для співпраці між землею Саксонія-Анхальт та нашим регіоном. Він унікальний для України. Його головна мета — підвищення кваліфікації фахівців до європейських стандартів. Навчання та сертифікацію безкоштовно проводитимуть у Запорізькій області й місті Магдебург. Планують в 2017 році підвищити кваліфікацію двох тисяч осіб, а також фахівців фірми, які представлятимуть інженерні бюро. Для співпраці Запорізька область залучатиме кредитні та грантові кошти.
За даними Костянтина Бриля, ці новації будуть спрямовані насамперед на підтримку об’єднаних територіальних громад. У найкоротший термін кожна з них отримає інвестиційний паспорт. Під час формування громад виявився брак фахівців, які розроблятимуть інвестпроекти та заявки на них. А від правильного оформлення документів залежить надання коштів не тільки з обласного чи державного бюджету, а й залучення закордонних інвестицій.
— Ми повинні навчити фахівців, які ділитимуться набутими знаннями та допомагатимуть розвивати весь Запорізький регіон, — наголосив голова облдержадміністрації.
У свою чергу, директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області Кирило Шамілов повідомив про плани роботи на 2017 рік. Головними завданнями установи стануть організація та проведення обласного конкурсу проектів розвитку об’єднаних територіальних громад, навчальних семінарів і тренінгів для їхніх представників, розробка проектів розвитку та сприяння їх реалізації, налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування Запорізької області. Не менш важливі також участь у програмі прикордонного співробітництва «Black sea», налагодження співпраці з агенціями іноземних держав для запозичення їхнього досвіду. Створення бази інвестиційних пропозицій, співпраця з міжнародними і національними фондами, участь у програмах міжнародного співробітництва сприятимуть наданню міжнародної технічної допомоги (грантів) та укладенню відповідних угод.