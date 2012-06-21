Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, з липня отримуватимуть більше.

Про це йдеться в повідомленні пресс-служби Пенсійного фонду.

Підвищення пенсій передбачене законом про державний бюджет на 2018 рік. Пенсії зростуть з 1 липня. Також додадуть і тим, у кого великі пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (ПМ), збільшаться виплатиі непрацездатним, так як ПМ з 1 липня теж зросте. Тож як зміняться мінімальні і максимальні виплати тим, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, а також що буде з пенсіями, які більше мінімальних, але менші максимальних.

Мало і багато

Як розповіла директор департаменту пернсійного забезпечення Пенсійного фонду (ПФ) Олена Охріменко, з 1 липня мінімальна пенсія для тих, у кого є необхідний стаж роботи (25 років для чоловіків і 20 років для жінок), буде не менше 1434 грн на місяць. Зараз мінімальна пенсія – 1373 грн. Тобто підвищать її мінімум на 1 грн (тим, у кого, наприклад, тисяча чотиреста тридцять три грн), максимум – на 61 грн. За даними ПФ, мінімальні пенсії зараз отримують лише 300 тисяч пенсіонерів з 11,7 млн, або 2,6%. У решти пенсіонерів пенсії хоча б на 1-2 грн вищі, за вирахуванням 89 тисяч соціальних пенсіонерів, яким платять 30% мінімальної пенсії (412 грн), так як у них немає навіть мінімально необхідного стажу роботи для нарахування пенсії. Але в зв'язку з підвищенням мінімальної пенсії соцпенсіонери також отримають з липня на 18 грн більше.

Отримає надбавку ще одна категорія пенсіонерів: ті, хто заробив собі на старість більше, ніж 10 мінімальних пенсій. Таких – близько 10 тисяч осіб. Зараз їм виплачують не більше 13 730 грн, навіть якщо пенсія у них набагато більша, а з 1 липня почнуть платити не більше 14 340 грн. Тобто у високооплачуваних пенсіонерів надбавка складе від 1 до 610 грн. А ось для тих, хто заробив собі пенсію вище 1 434 грн, але нижче 13 730 грн, нічого не зміниться, за винятком тих, хто отримує надбавки до пенсії у відсотках від ПМ. Наприклад, учасники бойових дій мають доплату до пенсії в розмірі 25% ПМ, зараз вона – 343 грн, а з 1 липня буде 358 грн (+15 грн).

Перспективи

Нинішнього року пенсіонерів чекає ще один перегляд мінімальної пенсії. З 1 грудня вона становитиме 1497 грн (+64), так як соцстандарти повинні підвищитися ще раз. При цьому пропорційно зростуть і соцпенсії, і доплати, які обчислюються у відсотках від ПМ. Міністр соцполітики Андрій Рева в травні анонсував, що уряд незабаром планує підвищення пенсійних виплат для тих, хто має великий трудовий стаж, але отримував невелику зарплату.

«Виплати виростуть у трьох мільйонів пенсіонерів, які працювали на фермах і в колгоспах», – пообіцяв Рева, але не повідомив, коли і яким способом.

На думку пенсійних експертів, найпростіший шлях – збільшити для цих людей цінність кожного відпрацьованого року, повернувши коефіцієнт 1,35 (зараз – 1).

Пенсіонерів стало менше

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2018 року в Україні налічувалося 11 млн 711 тис. пенсіонерів, а роком раніше – 11 млн 956 тис. На одного чоловіка, що знаходиться на заслуженому відпочинку припадає дві жінки: 4 млн 366 тис. пенсіонерів у нас чоловічої статі (37%) і 7 млн 345 тис. – жіночої (63%). Експерти зауважують, що зниження кількості пенсіонерів пов'язано зі збільшенням пенсійного стажу: літні пенсіонери помирають, а багато хто з тих, кому виповнилося 60 років, не мають трудового стажу (а значить права на пенсію) і змушені працювати до 63-65 років, щоб заробити стаж.