У межах свого членства у Світовій організації торгівлі наша країна подала позов до Росії за запроваджені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів. До СОТ Україна спрямувала вимогу про формування групи експертів у рамках цієї справи.
Внаслідок російських обмежень українського експорту до третіх країн через територію РФ, а саме Казахстану і Киргизстану, він значно скоротився. А близько 79% поставок до Казахстану і 95% до Киргизстану було тією чи іншою мірою піддано негативному впливу через транзитні обмеження. Втрати експорту товарів до Казахстану та Киргизстану оцінюють у понад 0,4 мільярда доларів. А експорт до країн Центральної та Східної Азії торік скоротився на 38,3% порівняно з позаминулим роком.
З моменту застосування Україною положень поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (з 1 січня 2016 року) РФ запровадила обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з України через РФ до Казахстану, а з 1 липня 2016-го — і до Киргизстану.
«Торік Мінекономрозвитку почало процес врегулювання торговельного спору в межах СОТ. Однак на першому етапі Росія була не готова і не вжила заходів щодо скасування неправомірних рішень у сфері транзиту, і тому українська сторона продовжила розгляд справи за встановленою процедурою», — цитує УНІАН текст повідомлення Мінекономрозвитку.
Позиція України ґрунтується на чітких юридичних аргументах, повідомляє Укрінформ, і підкріплена беззаперечними доказами, що забезпечує підтримку ключовими зарубіжними партнерами — ЄС і США. Триває збирання матеріалів для підготовки наступного позову — за численні заборони та обмеження на імпорт українських товарів до РФ.