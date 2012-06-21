Про це говорять дані дослідження сервісу Hotels. com, проведеного спільно з футурологом Джеймсом Кэнтоном з Інституту Світового Майбутнього.
«Бронювання готелів буде здійснюватися за допомогою штучного інтелекту — віртуальних помічників‑ботів, що використовують технології пошуку прихованих закономірностей у даних й інтуїтивної обробки даних. Ці проривні технології дозволять запропонувати мандрівникам максимально персоналізований турпродукт. І все не закінчується вашим виселенням з номера готелю — новітні аналітичні моделі також подбають про те, щоб ваша потреба в подорожах була повністю задоволена протягом усього життя», — вважає Кентон.
До 2060 року подорожі туристам будуть підбирати індивідуальні цифрові помічники‑аватари. У готелях зустрічати гостей стануть роботи‑дворецькі. Трансфер в аеропорт буде здійснюватися на літаючих машинах або капсулах. Багаж із собою можна буде не брати, оскільки у кожному номері встановлять 3D‑принтер, який надрукує будь-який предмет, будь то наряд або гаджет. А за допомогою нейроснів можна буде вибирати і програмувати сновидіння.
За ДНК туристів будуть списувати плату за проживання і підбирати індивідуальне меню.
Також готелі зможуть самі перебудовуватися за запитом клієнтів. Будуть повністю екологічні готелі, що пропонують занурення у віртуальну реальність і об'єкти доповненої реальності.