Зарплату українського вчителя в середньостроковій перспективі треба довести до ринкового рівня. Це дасть змогу мотивувати викладачів працювати в Україні, підвищувати рівень освіти дітей та юнацтва за вітчизняними програмами рідною мовою. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перебуваючи в середній загальноосвітній школі №10 міста Ужгород у межах робочої поїздки на Закарпаття.
«Ми підвищили зарплату на 75%. Але цього недостатньо. У Закарпатській області кількість вакансій вчителів — понад 1600. Багато їх працюють за кордоном. Тож дохід учителів, особливо в прикордонних областях, має бути конкурентним з колегами із сусідніх країн», — вважає очільник уряду.
У цьому контексті Володимир Гройсман торкнувся теми мови й нагадав, що в Україні поважають мови всіх меншин, але державна — українська. І як громадяни України маємо знати її, а держава має забезпечити умови навчання на педагогічному рівні й на рівні широкого мовлення.
До слова, на своїй сторінці у Фейсбуці Прем’єр написав про ужгородську школу №10 з угорською мовою навчання: «Це одна з понад 100 шкіл, де навчальний процес відбувається угорською, румунською, словацькою. Загалом у регіоні понад 20 тисяч учнів навчаються мовами національних меншин. Майже 500 із них — тут. Чотири роки тому в області розпочали експеримент: почали поглиблено вивчати українську в школах з угорською мовою викладання. Тепер його учасники — понад 2,6 тисячі учнів із 47 шкіл. Для них видають спеціальні підручники. Торік ЗНО з української мови та літератури в школі №10 складали 12 учнів, пройшли успішно».
А коментуючи в Ужгороді питання формування об’єднаних громад на Закарпатті, Володимир Гройсман зазначив, що започаткована 2014 року децентралізація дає змогу зміцнити громади та регіони. «На Закарпатті є громади, які хочуть об’єднатися, але потрібне порозуміння. Слухаю аргументи всіх сторін. Вивчатимемо всі «за» і «проти». Використовуючи можливості об’єднання, Закарпаття стане сильнішим», — підкреслив він. І додав, що об’єднання громад і передача їм повноважень та ресурсів відбувається для того, щоб громади були спроможні надавати якісні послуги, будувати дороги, пропонувати умови для навчання — «без тіні кабінетів, прозоро та швидко».
Прем’єр зауважив, що нині наша держава переживає непростий етап трансформацій: «Нам непросто, але ми працюватимемо, щоб Україна була успішною».
«Урядового кур’єра»