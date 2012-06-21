За чверть століття від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні підвалини двостороннього партнерства. На цьому в телефонній розмові з Президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард наголосив Президент Петро Порошенко. Співрозмовники висловили спільну зацікавленість і надалі поглиблювати таку взаємовигідну співпрацю.
Глава Української держави докладно поінформував колегу про загострення на Донбасі. Петро Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв’язку з російськими обстрілами Авдіївки, особливо підкресливши, що такій поведінці міжнародна спільнота має дати належну оцінку.
Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню, повідомляє департамент прес-служби АП. Доріс Лойтхард відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до вітчизняної економіки, і підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.
Під час розмови сторони узгодили подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які незаконно вивели колишні високопосадовці й вони досі зберігаються у швейцарських банках.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»