Перші захисники придбали житло через «єОселя»

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Мінекономіки та Укрфінжитлом продовжує працювати над розширенням можливостей забезпечення житлом ветеранів, які боронять Україну. Зокрема, з 1 серпня стала доступною програма «єОселя» для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Ці категорії осіб мають змогу отримати іпотеку під мінімальні відсотки на придбання власного житла. Це стало можливим завдяки вдосконаленню механізму надання доступного іпотечного кредитування, розробленому за активної участі фахівців Мінветеранів на виконання доручення Прем’єр-міністра України.

Першим, хто отримав іпотеку на пільгових умовах з категорії ветеранів, став військовий зв’язківець, який з 2016 року захищає Україну від російського агресора. Він із дружиною придбав двокімнатну квартиру в місті Буча Київської області. Кредит під 7% річних на 20 років родині видав Укргазбанк.

Також іпотеку на вигідних умовах отримав в Ощадбанку учасник бойових дій військовослужбовець Збройних сил України. Захисник давно мріяв про власне житло для родини і завдяки програмі «єОселя» придбав простору двокімнатну квартиру в рідному Івано-Франківську.

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час VI Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Захисники. Майбутнє», «єОселя» — один із ключових елементів нової ветеранської політики. «Держава вже зараз, не чекаючи завершення війни, формує нову ветеранську політику, і доступне житло — один із ключових пріоритетів», — наголосив він.

«Завдяки плідній співпраці Мінветеранів з Мінекономіки та урядом ми поступово вирішуємо це питання. Продовжуємо працювати над упровадженням програми компенсації пільгової іпотеки для ветеранів війни, які боронять Україну. Ідеться про державну підтримку у вигляді компенсації 7% річних. Ветеран війни в межах програми сплачуватиме тіло кредиту», — зазначила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Подати заявку для участі в «єОселі» можна лише в мобільному застосунку «Дія». На сьогодні 339 заявок подано від ветеранів війни.

Загалом від початку роботи «єОселі», із жовтня минулого року, видано 3181 іпотечний кредит на майже 4,5 мільярда гривень.

За сприяння Мінветеранів уряд 4 липня 2023 року вдосконалив механізм забезпечення житлом на умовах доступного іпотечного кредитування для ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників. Відповідні зміни внесено до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України.

Ветерани можуть отримати безплатні ліки

Мінветеранів постійно працює над створенням належних умов для якісної реінтеграції в суспільство захисників і захисниць. Зокрема, над отриманням ними доступних медичних послуг та лікарських засобів. Разом з Національною службою здоров’я України Мінветеранів роз’яснює, які є шляхи отримання ліків безплатно.

Отже, захисники та захисниці для лікування та профілактики хронічних захворювань можуть безплатно або з невеликою доплатою отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки». На сьогодні у програмі 515 препаратів у разі серцево-судинних захворювань (зокрема для профілактики інсультів та інфарктів); діабету І і ІІ типів, нецукрового діабету; хронічного обструктивного захворювання легень; розладів психіки та поведінки, епілепсії; хвороби Паркінсона, а також знеболювальні для паліативних хворих та імуносупресанти.

Щоб ветеранові отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», потрібен електронний рецепт від сімейного або лікаря, який лікує. Медикаменти можна забрати в аптеках, які мають договір з Національною службою здоров’я та позначені спеціальною наліпкою з логотипом НСЗУ.

Централізовані державні закупівлі передбачають закупівлю певних лікарських засобів за державні кошти. Зокрема, це препарати для лікування онкологічних, серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, туберкульозу, розладів психіки та поведінки й багато інших. Повний перелік ліків можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/mwht3f5c .

Пацієнтам на стаціонарному та амбулаторному лікуванні надають препарати з Національного переліку основних лікарських засобів (http://surl.li/jxmdk ). У нього входять ліки в разі серцевої недостатності, проти туберкульозу, гепатитів, хвороби Паркінсона, гормони та антигормони, інсуліни, протисудомні тощо.

Медзаклади зобов’язані закуповувати ці ліки самостійно та покривати ними потреби пацієнтів на 100%. Перевірити наявність ліків можна на сайтах місцевих органів влади та інформаційних стендах лікарень, де інформацію мають оновлювати щотижня. Перевірити, чи входять ліки в Нацперелік, можна за допомогою сервісу «Ліки контроль»: https://likicontrol.com.ua.

Існують і місцеві програми забезпечення ліками для ветеранів. Їхню вартість відшкодовують із бюджетів територіальних громад. Найчастіше це препарати для важкохворих та пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Щоб отримати медикаменти за цією програмою, варто звернутися до органів місцевого самоврядування.

Якщо вас змушують купувати ліки, які мають бути в наявності в лікарні, негайно телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Нагадаємо, що під час спільної наради заступник міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець та голова НСЗУ Наталія Гусак обговорили перелік медичних послуг під час демобілізації військовослужбовців у цивільних закладах, які мають договір з Національною службою здоров’я України.