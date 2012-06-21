Пам’ять є одним із обов’язкових показників хорошої працездатності та успіху в соціальному житті. Проте за щоденними справами мозок перенасичується великою кількістю інформації, через що забуваються навіть найочевидніші речі.
Експерти порталу The Sun дали сім корисних порад, як зміцнити пам’ять і навчитися мислити швидше, ровідомляє 24 канал.
Стискайте кулак
Дивна, на перший погляд, порада, проте вона справді працює. Дослідження показують, що, якщо під час запам’ятовування телефонного номера чи іншої інформації, стискати і розтискати праву руку в кулак, інформація запам’ятається краще.
Це відбувається тому, що такий рух позитивно впливає на активність нейронів в лобовій частині мозку і сприяє швидшій обробці інформації.
Повторюйте інформацію перед сном
Спеціаліст з пам’яті і викладач психології в Борнмутському університеті Ендрю Джонсон радить, що для кращого засвоєння будь-якої інформації її слід перечитувати або переглядати перед сном.
Перших кілька хвилин перед зануренням в сон ці спогади будуть крутитися у вашій свідомості, і ви будете краще пам’ятати їх на наступний день.
Користуйтеся алфавітом
Автор книги «Прискорювачі пам’яті» Джоанна Іддон пропонує простий і ефективний спосіб згадати якийсь потрібний вам факт.
Наприклад, якщо ви забули ім’я актора з якогось фільму, подумки перераховуйте всі букви алфавіту й аналізуйте, чи не на цю букву починається ім’я забутого актора. Ця техніка дійсно працює.
Вживайте менше алкоголю
Алкоголь, звісно, доможе вам заснути, але у другій половині ночі сон погіршиться, перетворившись на легке дрімання, під час якого людина не відпочиває.
Саме під час недостатнього відпочинку під час сну знижується концентрація уваги і погіршується пам’ять.
Промовляйте думки вголос
Науковці довели, що коли ми промовляємо ту інформацію, яку хочемо запам’ятати, вголос, вона дійсно запам’ятовується краще. Простий та ефективний спосіб.
Малюйте в думках
Користуйтесь такою технікою запам’ятовування як мнемоніка – це заміна об’єктів і фактів на асоціативні образи. Наприклад, якщо ви хочете запам’ятати ім’я Джона Бріджа, уявіть на його обличчі міст (bridge-міст) або карткову гру бридж.
Харчуйтеся, як грек
Американські вчені дійшли висновку, що середземноморська дієта може не лише позитивно вплинути на ваш організм, а й допомогти зберегти пам’ять і зменшити ризик недоумства.
Експерти розглядали харчування 17,5 тисяч людей із середнім віком 64 роки і як виявилося, люди, які дотримувалися середземноморської дієти, були на 19% менше схильні до розвитку проблем з пам’яттю.