Величезним досягненням і визнанням копіткої праці охоронців культурної та природної спадщини України стало повідомлення, що надійшло днями з Комітету Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. А саме: до переліку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО внесено масиви пралісів в українській частині Карпат.
У цьому переліку ЮНЕС КО сім українських об’єктів, шість із яких належать до культурного типу. Єдиний з тих, що належить до природного, — «Букові праліси Карпат», які отримали авторитетне визнання у 2007 році. Тоді до нього увійшли масиви пралісів Карпатського біосферного заповідника, Ужанського національного природного парку, а також сусідні території Словаччини.
Ще донедавна транснаціональна природоохоронна територія «Букові праліси Карпат» об’єднувала 15 кластерів, у яких у природному стані збереглися масиви бука лісового, — від Українських Карпат до берегів Балтики (сюди в 2011-му внесено й букові ліси Німеччини).
Віднині до згаданого об’єкта внесено нові масиви на території Національного природного парку «Синевир» загальною площею 2865,04 гектара. Разом із ними до охоронної спадщини ЮНЕСКО зараховано букові праліси в Українських Карпатах — 753,48 га в заповіднику «Горгани», 384,81 га — у «Розточчі», масиви Великий Діл (1164,16 га) та Іршавка (93,97 га) — в НПП «Зачарований край» і масив «Сатанівська Дача» площею 212,01 га.
До слова, на території, оголошеній ЮНЕСКО особливо цінним спадком з минулого, — озеро Синевир. Під час загальнонаціонального опитування цю високогірну водойму співвітчизники вписали в перелік семи див України. Донедавна у складі НПП «Синевир» діяв Музей лісу і сплаву на Чорній Ріці. Але унікальну гідроспоруду зруйнували майже повністю паводки 1998 і 2001 років. Багатюща колекція давніх знарядь праці, якими користувалися на лісозаготівлях, не постраждала. Тепер за допомогою держави музей відновлюють: на це держава вже спрямувала кілька мільйонів гривень.
В НПП «Синевир» не можна не згадати й про багате історичними, архітектурними об’єктами село Колочаву — село десяти музеїв, яке також оточене пралісами. Тут розташовано реабілітаційний центр бурих ведмедів.
«Хочу подякувати співробітникам НПП «Синевир» і науковцям з інших установ, які доклали багато зусиль для дослідження пралісів нашого парку й просування цих ділянок до авторитетного міжнародного визнання. Позитивне рішення комітету ООН стало подарунком до нашого професійного свята — Дня працівників природно-заповідної справи, яке відзначили цими днями», — сказав директор Національного парку «Синевир» Микола Дербак.
Високий статус пралісів в Українських Карпатах дає їм гарантії збереження й цілісності, підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються. Цей статус забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів міжнародних донорів, обіцяє нові робочі місця, поліпшення добробуту горян, які прийматимуть і обслуговуватимуть туристів.