Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкозахворювань серед жінок. Проте рання діагностика значно підвищує шанси на одужання і дає можливість врятувати тисячі життів. У разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись складають понад 95%. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Ефективним дослідженням молочних залоз є мамографія (дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографу). Цей спосіб дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.

Мамографія є точним і разом із цим безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження є дуже низьким. Слід зазначити, що це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.

Для того, щоб пройти мамографію, жінці необхідно:

Взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги (терапевт/сімейний лікар, педіатр), якщо ви втратили зв’язок зі своїм «сімейником».

Також направлення може виписати лікуючий лікар (за показами).

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану направлення може бути як електронним, так і паперовим.

Обрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження.

Це може бути медзаклад у будь-якому регіоні країни, який має відповідне обладнання і договір з НСЗУ. Ваше місце реєстрації чи фактичного проживання не має значення, послуги за направленням будуть надані безоплатно у будь-якому з таких закладів.

Дізнатись про заклади, які проводять безоплатно таке дослідження.

Це можна зробити через оператора НСЗУ за номером 16-77 (контакт-центр), наразі – через воєнний стан – дашборди НСЗУ тимчасово закриті.

Мамографія проводиться амбулаторно. У послугу входить:

консультація лікаря перед дослідженням та аналіз проведених раніше досліджень (за наявності);

проведення рентгенологічного дослідження у двох проєкціях, за необхідності – додаткових проєкцій та прицільного знімка;

аналіз та опис результатів, надання рекомендацій щодо наступного дослідження;

направлення (за потреби) на отримання інших медичних послуг;

запис результатів обстеження на цифровий носій, який віддадуть вам «на руки».

Звертаємо увагу, що, зважаючи на поширеність захворювання, жінкам важливо регулярно проходити обстеження:

- з 20 років – самообстеження молочних залоз (на 6-12 день циклу),

- у віці старше 40 років – щороку (за направленням),

- пацієнткам молодшого віку лікар також може виписати направлення, якщо підозрює новоутворення.

Бережіть здоров’я і будьте пильними!