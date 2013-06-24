Від початку 2022 року до сьогодні фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, вжили заходів із реагування більше ніж на 150 цільових кібератак деструктивного характеру. У більшості випадків реалізації зловмисного задуму вдалося запобігти. Зокрема, завдяки тому, що в атакованих організаціях вчасно взаємодіяли із CERT-UA та виконували надані рекомендації.

Проте відомо і про випадки, коли кіберзловмисникам вдалося досягти мети. Цьому сприяло невиконання типових вимог, які є актуальними протягом останніх семи років.

За даними CERT-UA, найбільш розповсюдженими векторами первинної компрометації є:

відомі вразливості;

скомпрометовані облікові записи;

спір-фішинг (цільовий фішинг, спрямований на конкретне коло осіб);

самоінфікування (через операційні системи, пакети програм, завантажені з трекерів).

Забезпечення надійного кіберзахисту – сьогодні одне з-поміж найголовніших завдань для усіх державних органів, об’єктів критичної інфраструктури, для кожної української організації та установи. Тож Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України підготувала рекомендації з кіберзахисту, виконання яких сприятиме посиленню захищеності систем та мереж і дозволить ефективно протидіяти кіберзагрозам. Ознайомитися з ними можна за посиланням – https://cert.gov.ua/article/5436463.

У CERT-UA нагадують, що відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи. Керівники, системні адміністратори, адміністратори інформаційної безпеки, а також особи, які обіймають посади, пов'язані з виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, повинні невідкладно врахувати в роботі надані рекомендації.

Серед іншого фахівці наголошують: під час реагування на інцидент багато часу витрачається на пошук контактів та організацію взаємодії. Тож ефективніше – заздалегідь зв’язатися із CERT-UA, організувати канали зв'язку, надати ідентифікатори ІКС та активів для додаткового моніторингу та своєчасного інформування.