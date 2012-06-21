Причиною появи горезвісного Валуєвського циркуляра, яким у Російській імперії заборонили друк видань українською мовою за винятком творів «ізящної словесності» для високоосвічених читачів, став малоросійський переклад Євангелія. Законних підстав для заборони його видання не було, але вище духовенство московської церкви і жандармське начальство одностайно заявили, що це стане визнанням самостійності української мови, чого не можна допустити.
Тож у таємному циркулярі, підписаному тодішнім міністром внутрішніх справ Валуєвим і височайше схваленому царем Олександром ІІ, констатовано, що ухвалення цього документа зумовлене «причинами суто політичними, які не мають жодного стосунку до інтересів літературних». Заодно стверджується, що «більшість малоросіян» проти використання рідної мови, бо, мовляв, для них «общєрускій язик гораздо понятнєє».
Насправді в Росії так боялись української мови, що навіть відмовились від перекладу Слова Божого російською, аж до 1876 року користуючись тільки старослов’янськими текстами. Причиною цього був страх, що після появи російськомовної Біблії доведеться визнати канонічність її перекладів іншими мовами народів царської імперії, що не влаштовувало великодержавних шовіністів у попівських рясах і жандармських мундирах.