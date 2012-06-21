Народні депутати України на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня ухвалили в першому читанні законопроєкт №3012-2 щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю).
Як повідомляє пресслужба Національної академії аграрних наук, у майбутньому документі, зокрема, пропонується затвердити правила розподілу цих земель під час приватизації.
Більшу частину земель –– це 40% –– отримають люди, які на ній живуть і працюють. Йдеться не лише про працівників цих підприємств, а й про пенсіонерів, вчителів, медиків, вихователів у дитсадках тощо.
Ще 20% земель віддаватимуть учасникам бойових дій на Донбасі –– до 2 га для особистого господарства.
40% земельного фонду підприємства, що лишилися, передаватимуть в оренду на відкритих торгах. Землю також можуть продати на аукціоні, проте до відкриття ринку землі, який запрацює через рік, вона не може бути передана в приватну власність.
Окрім того, несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення після ліквідації підприємства передадуть до комунальної власності територіальних громад.