Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Безпрецедентну суму – 6,3 мільярда гривень – виділено в Держбюджеті-2018 на підтримку аграрного сектора. Що це за кошти і хто може ними скористатися?
Відповіді давала на Рівненщині команда міністерства аграрної політики та продовольства на чолі з заступником міністра Віктором Шереметою: адже саме воно є розпорядником згаданих коштів.
«А розподілять їх так: 4 мільярди піде на підтримку тваринництва, мільярд – на фермерські господарства, це так званий фермерський мільярд, 945 мільйонів – на здешевлення сільгосптехніки вітчизняного виробництва, 300 мільйонів – на розвиток садівництва та виноградарства, – пояснив Віктор Шеремета. – Усе відбуватиметься в співпраці з банками, в капіталі яких є державна частка (Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк) та з банками, які уклали відповідний меморандум з урядом».
Отож, державна підтримка розвитку тваринництва (а це найглобальніша стаття бюджетних видатків), зокрема, передбачає:
♦ 30-відсоткове відшкодування будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, які введені в експлуатацію цього року;
♦ 25-відсоткову компенсацію будівництва та реконструкції сільгоспприміщень, що збудовані за рахунок кредитних коштів;
♦ здешевлення кредитів для дрібних товаровиробників (1,5 облікової ставки НБУ, але з 3-відсотковим залишком);
♦ 50-відсоткова компенсація вартості закупівлі племінного стада для господарств;
♦ спеціальна бюджетна дотація за утримання корів (для юридичних осіб) у розмірі 1500 гривень на одну голову;
♦ спеціальна бюджетна дотація на утримання молодняка ВРХ до 13 місяців (для населення) у розмірі 2500 гривень на одну голову.
Юридичні особи можуть довідатися про всі необхідні документи у районних аграрних управліннях, але загальна вимога така: не мати жодних боргів перед бюджетом.
А щоб отримати компенсацію на домогосподарство, треба ідентифікувати теля, яке народилося цього року, та сповістити сільську раду, через яку йтимуть виплати. Причому, кількома траншами: якщо теляті до 5 місяців, ви отримаєте за нього 300 гривень у травні, якщо до 9-ти – це плюс іще 700 гривень у вересні. І останні виплати – 1,5 тисячі – в грудні.