У Харкові відбулось обговорення статусу органів місцевого самоврядування, організоване Асоціацією міст України. Засідання секції місцевого економічного розвитку в межах проекту USAID «Розроблення курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» відбулось у міській раді. Учасниками заходу стали представники територіальних громад з різних регіонів України, керівники економічних служб органів місцевого самоврядування обласних центрів тощо. Їм було представлено Стратегію розвитку Харкова до 2020 року «Харків — територія успіху». Розглянули також особливості соціально-економічного розвитку міста.
Як наголосив аналітик з питань місцевого економічного розвитку Асоціації міст України Ігор Пітцик, результати роботи засідання ляжуть в основу розроблення стратегії й плану роботи АМУ на 2017 рік. Серед важливих питань, які розглядали, — фінансування об’єднаних громад, створення в містах індустріальних парків, розширення повноважень і підвищення статусу органів місцевого самоврядування. Розглядали також питання вдосконалення взаємодії потенційних інвесторів з органами місцевого самоврядування, спрощення процедури залучення інвестицій і отримання необхідних погоджень на рівні держави і регіонів.
«Питання інвестиційних можливостей будь-якого міста дуже важливе. Велику роль у цьому відіграє місцева влада. Тому що саме вона показує, чим привабливе для інвесторів місто», — підкреслив Ігор Пітцик.
Заступник директора департаменту — начальник управління інвестиційного розвитку та іміджевих проектів департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту міськради Вікторія Грецька-Миргородська зазначила, що питання інвестиційної привабливості Харкова прописано у Стратегії розвитку міста, яку ухвалили торік на сесії міської ради.
«Наскільки працює стратегія, оцінюватимемо наприкінці 2017 року. Але ми вже почали її реалізацію. Узяли за основу побажання громадськості, разом з експертами у різних галузях визначили найважливіші моменти для розвитку міста, відображені в цьому документі », — зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
На засіданні представили проект плану роботи асоціації та законодавчу карту реформування галузі «Сталий економічний розвиток», яку розробила Асоціація міст України.