Проблема працевлаштування у сільській місцевості, на жаль, останніми роками дедалі загострюється. Як визнає начальник Золотоніського міськрайонного центру зайнятості Людмила Павліченко, працевлаштування сільського населення, особливо, якщо село віддалене від райцентру, — один із найскладніших напрямів роботи. Однак завдяки своїй високій кваліфікації фахівці знаходять шляхи розв’язання проблеми. Щоб знизити рівень безробіття, вирішили насамперед посилити співпрацю з сільськими радами й забезпечити тимчасову зайнятість участю у громадських роботах. Тепер безробітні сповна одержують зароблене, а сільські ради виконують плани з благоустрою території.
Оплата громадських робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та фонду робіт тимчасового характеру. Протягом року у таких роботах узяли участь 400 осіб, а кошти надавали більше десяти сільрад району, серед яких Деньгівська, Крупська, Новодмитрівська тощо.
Спеціалісти центру зайнятості активно поліпшують співпрацю з роботодавцями. Для стимулювання створення нових робочих місць та працевлаштування сільських жителів, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, зокрема молодь, жінки віком понад 50 років та інші вразливі категорії громадян, у районі здійснюють виплати компенсації суми єдиного соціального внеску за одну працевлаштовану особу. Протягом 2016 року такі компенсації надано 27 роботодавцям міста та району.
Організовані службою зайнятості численні семінари для роботодавців, в яких беруть участь також соціальні партнери — представники Пенсійного фонду, управління праці, фіскальної служби. Це допомагає поєднувати інтереси підприємств та організацій, що мають потреби у кадрах, та безробітних, які бажають працювати.
Особливу увагу центри зайнятості приділяють роботі з людьми, які мають інвалідність. Торік на обліку перебували 85 таких безробітних. Таким чином, за рік знайшли роботу 24 особи з обмеженими фізичними можливостями.
Ще одна нагальна проблема — працевлаштування учасників АТО. Із 153 осіб цієї категорії 27 працевлаштовано, шість направлено на професійне навчання.
Навчання та перекваліфікація — один із основних напрямів роботи центру зайнятості, що допомагає безробітним здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. 364 особи з числа безробітних пройшли торік професійне навчання. Як повідомив директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, протягом минулого року до Золотоніського міськрайонного центру зайнятості надійшло близько 1400 повідомлень від роботодавців району та міста про вакансії, 96 відсотків з яких укомплектовано за сприяння служби зайнятості. Майже півтори тисячі безробітних у сільській місцевості знайшли постійну роботу. Кілька осіб отримали одноразову виплату допомоги з безробіття для відкриття власної справи.