Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реалізацію пілотного проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Проєкт координуватиме Мінсоцполітики, він спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров’я українців.

Основна мета — зниження загального рівня стресу і тривожності, формування навичок першої психологічної допомоги близьким (особливо дітям і старшим членам родини), навчання стресостійкості та запобігання психологічній травматизації. Особливу увагу буде приділено родинам, на які війна має найбільший вплив: військовослужбовців та ветеранів, сім’ям з маленькими дітьми.

«Ми формуємо групи психологів і соціальних працівників для роботи насамперед із цільовими групами — родинами військових, ветеранів, людьми з інвалідністю, батьками дітей з інвалідністю і всіма, хто потребуватиме підтримки», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нова соціальна послуга передбачає комплексний підхід. Насамперед оцінюватимуть потреби людини. Після цього її інформуватимуть про доступні послуги для розв’язання наявних проблем, можливості соціального захисту, за потреби — безоплатну правничу допомогу. Буде запроваджено психологічну діагностику, психологічне консультування (індивідуальне, сімейне, групове); надання психологічної підтримки та допомоги після психологічних травм і стресових розладів; навчання методів і прийомів, які допомагають знижувати фізичний і психологічний стрес тощо.

Цю комплексну соцпослугу з формування життєстійкості надаватимуть обрані за підсумками конкурсу фахівці.

Упровадження психосоціальної підтримки громадян — один із пріоритетних проєктів Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Пілотний проєкт із формування життєстійкості заплановано реалізовувати до 31 грудня 2024 року, потім його масштабуватимуть на інші громади України, повідомляє Мінсоцполітики.