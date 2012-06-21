Універсального рецепту для схуднення немає: щоб позбутися від калорій, процес вимагає великих зусиль і організованості. Крім того, щоб запустити процес схуднення, необхідно знижувати кількість споживаних калорій поступово, щоб не шокувати організм.
Американські дієтологи рекомендують спробувати яєчну дієту. Яйця містять велику кількість поживних речовин і білка. Їх вживання доповнює всі необхідних здорові поживні речовини і вітаміни для організму людини.
Одне яйце багате на вітамін B12, вітамін B2, вітамін A, вітамін B5, а також селен. Цей продукт також містить майже всі необхідні вітаміни і мінерали, які необхідні для людського організму, такі як залізо, цинк, кальцій, марганець, калій, вітамін Е, фолат тощо.
Зазвичай одне велике яйце містить 77 калорій, шість грам якісного білка, п'ять грамів жиру і невелику кількість вуглеводів. Також важливо відзначити, що всі здорові поживні речовини містяться в жовтку; біла частина містить тільки білок.
Спробуйте це меню на два тижні:
• Понеділок
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – фрукти і дві скибочки хліба.
Вечеря – салат і приготована курка.
• Вівторок
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – зелений салат і приготована курка.
Вечеря – два варених яйця, салат і апельсин.
• Середа
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – знежирений сир, шматочок хліба і один помідор.
Вечеря – салат і приготована курка.
• Четвер
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – фрукти.
Вечеря – салат і тушкована курка.
• П'ятниця
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – тушковані овочі і два варених яйця.
Вечеря – риба-гриль і салат.
• Субота
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – фрукти.
Вечеря – салат і тушкована курка.
• Неділя
Сніданок – фрукти і два варених яйця.
Обід – тушковані овочі з куркою і салат з помідорів.
Вечеря – тушковані овочі