Навіть у складних умовах війни українці намагаються проявити підприємницький хист. Вони прагнуть започаткувати власну справу та працювати. Однак, гостро постає питання інструментів та каналів збуту продукції. Очевидно, що більшість покладається на онлайн ресурси.

Однак, створення інтернет-магазину може стати серйозною проблемою. Ця задача вимагає фахової уваги власника бізнесу, суттєвих інвестицій та багато часу на контроль за процесом. Зрозумівши це, багато хто відмовляється від ідеї започаткувати власний бізнес, відкладає її або не працює достатньо активно.

Створення інтернет-магазину: чому це може бути складно?

Спочатку з’ясуємо, чому створення інтернет-магазину за традиційною схемою складне і тривале. Справа в тому, яким чином побудовано процес розробки. Він включає кілька етапів:

1. Постановку задачі виконавцям з обговоренням деталей проєкту;

2. Створення прототипів дизайну всіх сторінок;

3. Затвердження дизайну замовником;

4. Створення та верстку сторінок на CMS чи фреймворку;

5. Наповнення сайту контентом (текстами, фото, відео);

6. Підключення домену;

7. Підключення додаткових інструментів (платіжних систем, аналітики, CRM, телефонії тощо).

Весь процес займає кілька тижнів, а іноді й два-три місяці. В умовах невизначеності це занадто довго, складно і дорого. Чи є альтернатива такій схемі і яка саме? Щоб розібратися в цьому, треба розвіяти один важливий міф, що інсує серед підприємців.

Унікальний дизайн інтернет-магазину: чи всім він потрібен?

У рекламі послуг веб-розробки часто говорять про важливість унікального дизайну, WoW-еффект і тому подібне. Чи справді це так?

Лише частково. У більшості випадків для покупців інтернет-магазину важливі зовсім інші речі:

• зручний каталог товарів;

• структурована та інформативна картка кожного товару;

• зручна форма для замовлення;

• логічна структура інтернет-магазину.

Щодо дизайну, то він також важливий. Але зовнішній вигляд інтернет-магазину не повинен бути надто складним і перенасиченим ефектами. Достатньо грамотно використати перевірені рішення, особливо, якщо компанія продає звичні товари середнього чи бюджетного цінового сегмента. Наприклад: офісні меблі, посуд, домашній текстиль. Все це можна реалізувати, створивши інтернет-магазин на saas-платформі. Розглянемо цей варіант детальніше.

Що потрібно, щоб швидко створити простий інтернет-магазин

Оптимальним рішенням для тих, хто хоче швидко створити простий інтернет-магазин, стане українська платформа Shop-Express. Обираючи її, ви суттєво спрощуєте процес запуску.

Щоб почати продавати з Shop-Express вам потрібно:

• Обрати одну з тем дизайнів. На її основі і працюватиме ваш інтернет-магазин. Всі елементи можна буде налаштувати, щоб інтернет-магазин відрізнявся від конкурентів.

• Зареєструвати аккаунт і оплатити один з тарифів сервісу.

• Створити і налаштувати сторінки за інструкціями, які ви побачите в адмін-панелі.

• Заповнити магазин товарами.

• Підключити домен та платіжні системи.

Все це набагато дешевше, швидше й простіше, ніж створення інтернет-магазину за звичною схемою.

Обираючи Shop-Express, ви заощаджуєте час і фінанси, отримуючи при цьому повнофункціональний інтернет-магазин із сучасним та привабливим дизайном.

Володимир ЖИЛЯЄВ

для «Урядового кур’єра»