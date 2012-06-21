Європейське космічне агентство (ESA), головний офіс якого в Парижі, започаткувало на своєму вебсайті кампанію з набору майбутніх європейських астронавтів і оголосило про початок подачі заявок від претендентів. Кандидати мають подати їх до 28 травня. Добір найкращих завершиться у жовтні 2022 року. ESA підпише договір про найм із шістьма майбутніми космонавтами.

Уперше в історії освоєння космосу ESA проводить паралельну процедуру набору астронавтів з обмеженими фізичними можливостями, а саме тих, хто має дуже короткі нижні кінцівки або дуже низький зріст. Однак претенденти в цій категорії мають відповідати тим самим освітнім і психологічним вимогам, що й інші кандидати. Астронавти з обмеженими можливостями візьмуть участь у спеціальному дослідженні, яке обґрунтує доступ до космічних польотів для парастронавтів.

ESA закликає жінок подавати заявки на участь, але в агентстві наголосили, що не мають встановленої квоти для жінок-космонавток.

«Ми підбираємо претендентів суто на основі компетентності й особистих якостей. Але якщо жодна жінка не подає заявку, то її, звичайно, важко знайти», — заявила науковий координатор ESA Анжеліка ван Омберген. Під час попереднього добору в команду потрапила лише одна жінка. В ESA наголошують, що схвалюватимуть заявки від усіх кваліфікованих кандидатів незалежно від статі, сексуальної орієнтації, етнічної належності, переконань, віку чи інших характеристик.

Усі заявники повинні мати ступінь магістра в галузі природничих наук або медицини й три роки професійного досвіду. Вікове обмеження — 50 років. Вони мають вільно володіти англійською мовою, друга іноземна — перевага. Претенденти зобов’язані надати таку медичну довідку, як у пілотів. Не менш важлива для майбутніх космонавтів і здатність працювати в умовах стресу і вміння спілкуватися в багатокультурній команді.

Процедура добору, яка складається із шести турів, довга і триватиме понад рік, повідомляє ESA на вебсайті. Після первинного добору заявники пройдуть когнітивні, технічні та особистісні тести. Потім їм проведуть психометричне оцінювання й медичні тести. У фіналі будуть два раунди співбесід, одна з яких — з директором ESA Йозефом Ашбахером.

2008 року під час схожого добору було визначено семеро кандидатів з понад 8 тисяч. «Цього разу очікуємо ще більше охочих», — заявив голова ESA Гійом Вертс. Планують, що молоді новобранці полетять на Міжнародну космічну станцію, а в майбутньому братимуть участь у польотах на Місяць.