Тернопільський державний медичний університет ім. Івана Горбачевського щороку організує міжнародні студентські літні школи. Юнаки й дівчата з різних країн укотре зустрілися в мальовничому куточку в Теребовлянському районі, де розташовано навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» цього вишу. Сюди завітали майже 40 студентів-медиків з університетів Едмонтона (Канада), Братислави, Тбілісі, Самарканда, Єгипту та Польщі.
За словами ректора Тернопільського медуніверситету професора Михайла Корди, міжнародні літні школи — цікавий проект, який дає змогу молоді не лише добре відпочити, знайти друзів, а й здобути професійні навички. Цього року гості з канадського університету Мак-Юена провели майстер-клас із громадського здоров’я. Організатори шкіл підготували кілька цікавих тренінгових програм.
Майстер-класи мали не лише фахове спрямування. Юнаки й дівчата з великою цікавістю й захопленням опановували петриківський розпис. Створювати візерунки в цьому стилі студентам допомагала викладач університету Орися Смачило разом з донькою Оріяною. Пані Орися організувала ще й виставку старовинних і сучасних вишитих рушників, сорочок, обрусів, серветок, а також українських старожитностей. І отримала багато теплих відгуків. Іноземці цікавилися символікою вишиття, чимало з них розпитували, де і як можна придбати такі прекрасні речі.
Тема українських народних обрядів і звичаїв мала активний розвиток під час літніх шкіл. Тут пройшов парад традиційного українського одягу. Запалом та веселощами, добрим народним гумором вразила учасників проекту театралізована мініатюра «Українське весілля». З радістю юнаки й дівчата взяли участь у танцювальному флешмобі під попурі українських пісень.
Під час урочистого відкриття міжнародних літніх шкіл тернопільські студенти репрезентували ровесникам потенціал Української держави в різних галузях, ознайомлювали з найбільшими й найвизначнішими містами рідної країни. Розкрили тему боротьби багатьох поколінь нашого народу за незалежність України. Інформували й про видатних діячів науки.
Майже двотижнева програма міжнародних шкіл насичена найрізноманітнішими цікавими заходами — від презентацій, вечорів культур, спортивних змагань, танцювальних класів до сплаву рікою Дністер.