Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль разом із командою Міненерго відвідав один з енергетичних об’єктів на Київщині, де ознайомився з ходом відновлювальних робіт та провів нараду з керівництвом станції і представниками енергетичних підприємств.

Під час наради учасники обговорили забезпечення підприємств необхідним обладнанням для проведення ремонтних робіт, актуальні потреби енергокомпаній та можливі шляхи вирішення проблемних питань. Окрему увагу приділили формуванню резервів обладнання для оперативного реагування на можливі виклики та прискорення відновлення енергетичної інфраструктури у разі нових пошкоджень.

Денис Шмигаль доручив оновити запити щодо потреб підприємств в обладнанні до Фонду підтримки енергетики України та подати відповідні запити в Міненерго для подальшого опрацювання.

Також учасники обговорили хід будівництва захисту та подальші кроки для посилення стійкості об’єкта. Київській обласній військовій адміністрації очільник Міненерго доручив опрацювати питання забезпечення фінансування та визначення замовників робіт з облаштування інженерно­технічного захисту критичних елементів енергетичної інфраструктури.

Під час візиту Денис Шмигаль відзначив державними нагородами працівників енергетичної галузі за вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної роботи енергосистеми та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану.