Мирон КРАВЕЦЬ
для «Урядового кур’єра»
У Полтаві група осіб певний час виготовляла фальшиві документи: паспорти, водійські посвідчення, дипломи, посвідки на тимчасове проживання, технічні паспорти на автомобілі, поліси страхування тощо. Й за винагороду в 200 – 1200 доларів збувала свій товар іноземцям, які прагнули узаконити свій статус в Україні. На це звернули увагу правоохоронці, та оперативно встановили тих, хто займався незаконним бізнесом.
Справу на них передали до суду. Але, як це часто буває, суд за вчинені оборудки засудив тільки одного чоловіка з групи. Він на судовому засіданні визнав провину і розкаявся. Такі обставини суд сприйняв як пом’якшувальні. Й покаравши шахрая … штрафом у 1700 гривень, відпустив його. Ще цей чоловік має сплатити, чи вже сплатив, 2145 гривень за проведення експертних досліджень.
Відомо, що вже через місяць після вироку, виготовлювач фальшивих документів через суд повернув собі 4 телефони, ноутбук, картку, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та його номерні знаки.