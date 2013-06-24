За даними верховного комісара з питань біженців ООН, 96,5 тис. українців шукали прихистку від війни у Франції. Як вони можуть отримати медичну допомогу в цій країні? Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

У Франції працює загальнообовʼязкова система медичного страхування. Українцям, які переїхали до Франції після 24 лютого 2022 р., для отримання медичного страхування у цій країні потрібно мати довідку про тимчасовий захист (APS), яку видають у префектурах.

Зазвичай при префектурах працюють представники організацій, які оформлюють страхування. Протягом тижня після оформлення документ, що підтверджує страхування, надходить на вказану заявником поштову адресу. Зверніть увагу, що поліс медстрахування потрібно брати з собою на кожний прийом до лікаря, а деякі заклади можуть попросити ще й посвідчення про тимчасовий захист.

Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, мають право на страхування Assurance Maladie в рамках універсальної системи захисту здоров’я (Puma) та додаткового солідарного медичного страхування (CSS) протягом року.

Такий вид страхування забезпечує повнепокриття витрат на медичне обслуговування. У тому числі витрати, пов’язані з окулярами, зубними протезами, слуховими апаратами та медичними приладами, а також медичну та психологічну підтримку.

Безоплатну невідкладну допомогу можна отримати без довідки про тимчасовий захист та поліса медичного страхування в найближчій державній лікарні. З собою потрібно мати паспорт чи інше посвідчення особи.

Крім того, без страхування отримати термінову медичну допомогу можна в гуманітарних організаціях (наприклад, «Лікарі без кордонів», Товариство Червоного Хреста та ін.) за місцем проживання. При центрах допомоги українцям зазвичай є представники Червоного Хреста, які можуть надати медичну консультацію та виписати рецепт на безоплатні ліки в аптеці.

Більшість ліків у Франції доступні за рецептом.

Якщо людина нещодавно приїхала до Франції і ще немає медичного страхування, вона може отримати рецепт на ліки у пунктах Червоного Хреста. За цим рецептом ліки мають бути безоплатні. Проте на практиці деякі аптеки можуть не відпускати ліки за рецептами Червоного Хреста безоплатно.

Після отримання тимчасового захисту та медичного страхування за рецептом потрібнозвертатисьдо лікаря загальної практики, лікуючого лікаря, акушерки, також рецепт може виписати директор або заступник директора лабораторії в межах їхньої професійної діяльності.

Безоплатно або з частковим відшкодуванням доступні ліки, внесені до Переліку ліків, що підлягають відшкодуванню по лінії соціального забезпечення (Liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux).

Розмір відшкодування вартості залежитьвід категорії, до якої віднесено препарат. Чим він дорожчий та ефективніший, тим більшу частину вартості відшкодовує страхування. Відшкодування може становити від 15% до 100% на всій території Франції. У регіоні Ельзас-Мозель ставки відшкодування вартості препаратів вищі.

Наразі більшість препаратів для українців — безоплатні. Вітаміни ж потрібно оплачувати, якщо вони не є обовʼязковими (як, наприклад, деякі вітаміни для вагітних).

Завдяки наявності додаткового страхування українці мають право на ліки без доплати, окрім тих, які не є обовʼязковими (наприклад, вітаміни).

Для кожного призначеного препарату в рецепті мають бути зазначені дозування та тривалість лікування або кількість одиниць упаковки.

Щоб отримати ліки в аптеці безоплатно, потрібно мати з собою рецепт і страховий поліс.

Крім того, медичне страхування у Франції покриває частково або повністю:

Витрати на смужки для самоконтролю рівня глюкози у крові.

Вакцини проти COVID, вакцини відповідно до календаря щеплень та рекомендовані вакцини.

Витрати на замінники нікотину за рецептом.

Витрати на перуки та аксесуари для волосся людям, які втратили волосся через хворобу або лікування цієї хвороби (зокрема, хімієтерапії).

Витрати на окуляри, лінзи – у разі деяких діагнозів.

Витрати на слухові апарати та консультації та дослідження для їх отримання.

Витрати на медикаментозне запліднення для гетеросексуальних пар, самотніх жінок та пар, що складаються з двох жінок.

Витрати на безглютенові продукти для пацієнтів, хворих на целіакію.

Пацієнти, які страждають на важкі та рідкісні захворювання, можуть розраховувати на безоплатну допомогу у Франції.

Звернутись по допомогу можна різними способами в залежності від захворювання, стану людини та її розташування.