Американські дослідники знайшли ефективний спосіб уповільнити старіння, йдеться у повідомленні Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на порталі EurekAlert.
Вчені звернули увагу на те, як з плином часу змінюються форма і розміри мітохондрій у плодових мушок. В середині життя такі органели стають витягнутими і великими, що заважає їм виконувати свої функції і, як наслідок, сприяє старінню. Дослідники встановили: якщо рівень білка Drp1 зросте, вміст якого з часом знижується, то це призведе до збыльшення кількосты фізіологічно нормальних мітохондрій.
Під час дослідження також з'ясувалося, що активізація гена Atg1 викликає знищення пошкоджених мітохондрій.
«Це схоже на те, ніби ми взяли м'язову тканину середнього віку й омолодили її», — заявив один з учасників наукової роботи.
Надалі дослідники планують створити препарати, які дозволять відтворювати ефект зростання рівня Drp1 в організмі.