Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
З понеділка в Угорщині запроваджено безоплатне паркування автомобілів для усіх громадян країни. Розпорядження, про яке в неділю повідомив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, протягом дня опублікували угорські газети.
«Одним із найбільш важливих засобів боротьби з епідемією коронавірусу є додержання безпечної відстані між людьми. Оскільки цього неможливо або дуже складно досягти в громадському транспорті, то вкрай важливим є те, щоб кожний міг скористуватися власним автомобілем. Ось чому цілком виправдано скасувати плату за громадське паркування», – прокоментував він нововведення.
Порівняно з іншими країнами Центральної Європи і особливо з європейськими країнами Євросоюзу ситуація із захворюванням на коронавірус в Угорщині виглядає краще. Цьому сприяють і рішучі дії уряду, який з 28 березня запровадив екстраординарні заходи захисту –загальнонаціональний карантин і комендантську годину.
Згідно з розпорядженням уряду можливості залишати домівки для людей двох вікових категорій розведено в часі: ті, кому виповнилося 65 і більше років (пенсіонери), виходять за продуктами і товарами першої необхідності в проміжку між 9-ю і 12-ю годинами, всі інші – лише після 12-ї. Дозволяється виходити з дому і для виконання трудової діяльності, з обов’язковим збереженням дистанції в 1,5 метра.
З часу введення нових обмежень усі паби, кінотеатри, тренажерні зали країни припинили діяльність. Продовжують працювати ресторани, кафе і магазини, однак лише до 15.00. На відміну від України, у сусідній країні всі торгові точки, у тому числі супермаркети не припиняють своєї роботи і працюють незалежно від виду товарів. Загалом у нових обмеженнях вказано менш ніж десять випадків, у яких особа має право залишати домівку. За порушення встановлених вимог поліція має право виписати штраф у розмірі, еквівалентному 1400 євро. Усі ці жорсткі правила впоки що становлені на період до 11 квітня.
ДОВІДКА «УК»
Режим надзвичайного стану уряд Угорщини оголосив 11 березня. Було заборонено масові заходи у приміщеннях за участі понад 100 осіб і на відкритому повітрі – понад 500 людей. На карантині перебувають школи, дитсадки, виші: учнів і студентів перевели на дистанційне навчання. З 28 березня обмежувальні заходи значно посилено.
На сьогодні в Угорщині й Україні зареєстровано приблизно однакову кількість уражених і померлих від COVID-19.