У Рівному під керівництвом заступника голови ОДА Світлани Богатирчук-Кривко відбулося засідання організаційного комітету із відзначення 75-річчя УПА.
Про це власкору повідомили у прес-службі Рівненської ОДА.
Як зазначалося під час засідання, урочистості розпочнуться 13 жовтня у Рівному та продовжаться на Костопільщині. У селі Гутвин – колисці УПА – пройде фестиваль патріотичної пісні та військово-патріотична гра.
Окрім того, у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбудеться засідання за круглим столом «Там, десь далеко на Волині, створилась армія УПА». У заході планується участь не тільки місцевих науковців та істориків, а й з Волині та Києва.
А у Володимирецькому районі проведуть дослідження місця поховання вояків УПА на території підприємства «Рафалівський кар’єр» в селі Іванчі.
Крім того, з нагоди 75 річниці створення Української Повстанської Армії та 110-річчя з дня народження Романа Шухевича на Рівненщині відкриють два пам’ятні знаки.
Один з них встановлять на місці криївки, знищеної НКВС в 1952 році біля села Мельниця Сарненського району. Інший встановлять на місці, де восени 1942 року була відкрита перша школа вишколу для підготовки старшин ОУН «Холодний яр» неподалік села Тинне також на Сарненщині.
Нагадаємо, 2017 рік на Рівненщині проголошено Роком УПА.