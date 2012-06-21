Американські вчені разом із дієтологами склали список продуктів, які здатні знизити апетит. Пише 24 канал.
Завдяки цим продуктам можна легко схуднути, не вживаючи шкідливих таблеток для придушення голоду.
Яблука на першому місці у цьому списку. Вони стимулюють вироблення гормону GLP-1, який відсилає мозку сигнали, змушуючи його думати, ніби людина наситилася.
Чудово долає голод і червоний перець. Половини чайної ложки перемеленого перцю під час обіду досить, щоб впоратися з неконтрольованим апетитом.
Різноманітні водорості також дають відчуття ситості. За даними вчених, при додаванні морських рослин до напоїв, апетит знижується на 30%.
Протеїни, що містяться в яйцях, також допомагають контролювати апетит. А омлет з двох яєць на сніданок допомагає протягом дня поглинати менше калорій.
На благо нашої фігури також працює звичайна питна вода. Аби з’їсти менше, варто випити дві склянки води перед прийомом їжі.