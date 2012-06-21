Більшість жінок мріють про дублянку. Бо це річ не просто красива і статусна, але ще й дуже практична, захистить від зимових морозів.

Однак слід пам'ятати про те, що дублянка повинна бути якісною, а значить, недешевою, якщо ви хочете носити її не один сезон. Тому потрібно відповідально обирати такий вишуканий верхній одяг.

Поради, які не дозволять вам помилитися:

♦ При виборі дублянки слід зосередитися на тому, з якої шкіри вона зроблена. Шкіра не повинна бути грубою з шорсткими ділянками. Навпаки, поверхня має бути гладенькою і приємною на дотик. На якісній дублянці не повинні бути будь-які подряпини або сліди від клею чи фарби.



♦Необхідно уважно роздивитися зріз шкіри. Ділянки білуватого кольору на зрізі вказують на те, що для фарбування дублянки було використано поверхневе напилення. Очевидно, що після активного використання такої дублянки за призначенням протягом всього лише одного сезону, фарба полиняє.

♦Не варто довіряти продавцеві, який наполягає на тому, що дублянка, крім усіх її переваг, має водовідштовхувальні властивості завдяки спеціальному покриттю. Абсолютно будь-яка дублянка боїться вологи, а водовідштовхувального покриття для такого виробу просто не існує.

Зручно вибрати і купити дублянку в Києві можна в інтернет магазині хутра Kler.com.ua. Фахівці дадуть чіткі відповіді на кожне запитання і підберуть найкращий варіант.

Обов'язково варто оцінити хутро на дублянці, воно має бути однотонним і без залисин. Якісна жіноча дублянка відрізняється рівними і подвійними швами, акуратно захованими під хутром. Усі ворсинки у хутрі виробу завжди спрямовані в одному напрямку.

Примірка дублянки – це важливий момент при її виборі. Добротна річ буде добре сидіти, а виріб неякісного пошиття буде з'їжджати з плечей на спину.

Необхідно підняти руки вгору і покрутитися для того, щоб зрозуміти, наскільки комфортно вам у дублянці і чи зручно в ній рухатися.

Якщо виріб вам затісний, краще від нього відмовитися. Оберіть модель, в якій присутній запас, наприклад, для теплого светра.

Блискуча обробка, прикраси або помпезний срібний малюнок на дублянці не є довговічними. Як показує практика, уся краса цієї блискучої мішури зникне при першому ж чищенні. Тому більш практичною покупкою стане класична модель без зайвих прикрас.

Бажано уникати також окантовки, адже канти зігнуться і потріскаються після першої хімчистки.

Критерії вибору жіночої дублянки

Усі жінки завжди відповідально і з великим ентузіазмом ставляться до поповнення свого гардеробу. Жіноча мода дуже примхлива, і за нею складно встигати. Особливо, якщо говорити про нюанси високої моди, яка не вітає низький рівень матеріальних можливостей. Навіть якщо йдеться про одяг на кожен день, не кажучи вже про те, щоб придбати речі, подібні дублянці, адже вона повинна вас гріти протягом тривалого часу.

Зверніть увагу на поверхню дублянки, де ви не повинні виявити будь-які заломи або пошкодження. Стисніть край дублянки в кулаці, а потім відпустіть. Після цього ви повинні побачити, що шкіра дублянки повернула свій первинний вигляд і повністю розгладилася.

Дублянка повинна бути однаково профарбована по всьому периметру. Для того, щоб переконатися, що дублянка профарбована якісно, потрібно вивернути будь-який шов навиворіт. Наявність білястих ділянок говорить про неякісне фарбування і недовговічність дублянки.

Вам також варто прислухатися до своєї дублянки. Для цього необхідно як слід струсити її і вслухатися у звуки, які вона видає в момент струшування. Якщо дублянка гримить, то можна зробити висновок, що її шкурку погано вичинили.

У дублянки, яку пошили добротно і якісно, усі шви ідеальні, а стрічка рівненька і гладка, без захватів і пропусків.

Перш ніж купити дублянку, необхідно перевірити наявність усіх потрібних сертифікатів і документів, що підтверджують якість сировини і виробу.

Дублянка завжди була і буде залишатися бездоганною річчю взимку. Завдяки своїй практичності, зручності, універсальності, цей зимовий одяг посідає головне місце серед речей жіночого гардеробу.

Постійно, доки формувалася мода, змінювався крій дублянки, методи вичинки шкіри. Але одна властивість залишалася незмінною – це здатність дублянки рятувати нас від лютих морозів. Особливо дублянка значима для мешканців регіонів з дуже суворою зимою.

Це невелика кількість порад, які обов'язково допоможуть вам з правильним вибором. Купуйте якісні речі і носіть їх із задоволенням!