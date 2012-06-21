«Нині чимало людей всередині ЄС і ззовні не зацікавлені у сильній Європі. Тому наше спільне завдання — зберегти єдність та віру в успіх європейського проекту», — таку відверту заяву зробив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаель Рот під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.
Російська пропаганда, констатував німецький політик, — це виклик не лише для України, а й усієї Європи. «Нині імідж України у світі представлено не найкращим чином, і вплив пропагандистської машини тут очевидний. Звісно ж, в умовах війни вкрай важко бути успішним на різних фронтах, однак український уряд повинен робити більше задля поширення інформації про позитивні зміни, які відбуваються в Україні», — небезпідставно вважає державний міністр МЗС ФРН.
Продовжуючи тему негативних інформаційних впливів, Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала про підсумки аналізу інформаційного простору Росії, який нещодавно оприлюднили незалежні експерти. Як повідомляє служба віце-прем’єр-міністра, 30% інформації з негативним забарвленням у російських ЗМІ стосуються України. «Ситуація складна, інформаційний простір гібридної війни — один із найнебезпечніших, адже точиться боротьба за розум і переконання людей. Однак при цьому приємно, що наші європейські партнери розуміють це і вміють відрізняти правду від маніпуляції», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Попри знавіснілу й навіжену російську пропаганду, Україна має позитивні приклади, що працюють на імідж нашої держави. Зокрема, це заходи світового масштабу, які відбулися нещодавно в Києві. «Місяць тому Україна успішно провела фінал Ліги чемпіонів з футболу, торік так само вдало Київ приймав Євробачення і днями українці засвідчили своє толерантне ставлення до маршу рівності», — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Міхаель Рот розповів, що українців та європейців об’єднують спільні цінності: толерантність, повага до прав людини й демократичних свобод.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»