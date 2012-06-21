Якщо не реформувати систему, то у 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок отримуватимуть пенсію за віком

Нинішні пенсіонери можуть не хвилюватися з приводу своєчасності належних їм виплат. Зазвичай кошти виплачують щомісяця в установлену для кожного пенсіонера дату. А перед святами ПФУ виплачує їх навіть з випередженням. Зокрема, згідно з урядовим рішенням, частково пенсію за січень 2017 року виплатять у цьогорічному грудні. Кошти, як запевняють у Пенсійному фонді, є, і з жодною виплатою, як і досі, проблем не буде.

А ось стосовно тих, хто виходитиме на пенсію через кілька років — приводи для хвилювання, як з’ясовується, є, і немалі, вони зумовлені необхідністю нової пенсійної реформи. Зокрема, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, в країні має бути дотримано своєрідний «контракт поколінь»: я живу, плачу, утримую пенсіонерів і очікую, що коли я вийду на пенсію, наступне покоління буде утримувати мене — платити внески у ПФУ. Нинішні пенсіонери свій контракт виконали, — каже Андрій Рева. — А сьогоднішні працюючі виконують його лише на 40%». Із 26 мільйонів осіб праце здатного віку офіційно працюють 16, а внески платять ще менше —10 мільйонів. З них 4 платять з мінімальної зарплати.

У підсумку може стати так, що у 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок зможуть отримувати пенсію за віком. Про це міністр розповів під час недавньої зустрічі з представниками Світового банку в Україні, присвяченій підготовці до пенсійної реформи.

Він зауважив, що основна ідея пропонованих нововведень полягає в тому, щоб зробити диференційованим час виходу на пенсію. «Кожен майбутній пенсіонер сам для себе визначить його, залежно від того, як сплачував внески. Це один із варіантів розв’язання проблеми. Однак аби «контракт поколінь» виконувався, закон повинен бути жорстким. І один для всіх. Тому нині пріоритетне завдання — відновлення стимулів, аби всі сплачували внески. Бо саме це — головний елемент наявності страхового стажу», — зауважив Андрій Рева.

Фахівці міністерства запропонують до обговорення напрацьовані ключові питання реформи пенсійної системи. На думку учасників зустрічі, ключовим елементом у роз’яснювальній роботі щодо пенсійної реформи має бути наголос на стажі, на тому, що, аби вийти на пенсію, необхідно платити внески.

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, фахівці і Міністерства, і Світового банку мають багато спільних поглядів на цю реформу. За результатами зустрічі, міністр соціальної політики окремим наказом вводить у склад цієї групи і фахівців зі Світового банку.

За словами керівника програми Світового банку з макроекономіки та подолання бідності Фарука Кхана, запропонований остаточний пакет рішень має бути простим, щоб кожна людина зрозуміла суть цього своєрідного договору між державою і нею, щоб усвідомити, чому вона має платити в державну систему. А директор представництва Світового банку в Україні Сату Кахконен зауважила, що без цієї реформи рухатися далі неможливо. «Ми готові залучити вам на допомогу фахівців, котрі працюють над вашою темою у Вашингтоні. Ми дуже хочемо зробити корисне для пенсійної системи України», — підкреслила пані Кахконен.

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»