Відвідувачі таверни на кордоні Словенії і Хорватії можуть насолоджуватися пінтою пива, знаходячись одночасно в двох різних країнах, розділених зеленої лінією на підлозі.
Ресторан закладу Kalin Tavern розташовано на території Словенії, а більярдний стіл і туалети — в Хорватії, пише The Sun.
Навіть господар закладу — наполовину словенець і наполовину хорват. Таверна отримала «подвійне громадянство» 1991 року, коли Югославію було розділено, а кордон між Хорватією і Словенією пройшов прямісінько територією закладу.
Хоча заклад зареєстровано в Словенії і туди сплачуються податки, він має два телефонні номери — для кожної країни.
Зовні встановлено два прикордонні пости. А, за словами відвідувачів, якщо ви спробуєте перетнути кордон, вас попросять пред'явити паспорт.
Щоправда, такі суворі правила незабаром може бути скасовано. Словенія входить до Шенгенської зони, але є ймовірність, що Хорватія також приєднається до неї після 2018 року. Як тільки це відбудеться, обидві країни, як і раніше, будуть розділені, але необхідність у прикордонному контролі відпаде.