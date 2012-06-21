Вітчизняні юристи та дипломати підготували докази, факти і свідчення того, що Росія порушила ще одну конвенцію ООН

Україна подала в Міжнародний трибунал з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Про це йдеться у заяві вітчизняного МЗС. Документ доводить, що Росія порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

У МЗС зазначили, що з 2014 року РФ незаконно позбавила нашу державу можливості здійснювати свої права морської держави і задля власних потреб експлуатує наші суверенні ресурси. «Зухвало порушуючи міжнародне право, Російська Федерація викрадає енергетичні та рибні ресурси, які належать Україні і її народу, при цьому, серед іншого, завдає фізичної шкоди українським рибалкам, блокує захід суден в українські порти у зв’язку з незаконним будівництвом керченського мосту», — наголошують українські дипломати.

Україна просить трибунал припинити порушення Росією Конвенції ООН з морського права, зобов’язати РФ поважати суверенні права України та зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду. Президент Петро Порошенко підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді цього питання в міжнародному арбітражі. Інтереси нашої держави представлятиме заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«20 лютого виповнилося чотири роки російської агресії проти суверенної і незалежної Української держави, яку спричинила незаконна анексія Криму, коли вторгнення російських військ розпочало чотирирічну історію героїчної оборони України, боротьбу за захист суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої держави», — сказав Президент перед підписанням розпорядження. І цю боротьбу ведуть не лише Збройні сили. «Вона триває в політичній, дипломатичній та юридичній площині», — зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що Україна зробила безпрецедентну роботу із захисту своїх юридичних позицій, і нагадав про вже подані судові позови в Міжнародний суд ООН в Гаазі з приводу порушення Росією Конвенцій ООН з протидії фінансуванню тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Сьогодні черговий етап. Ми підготували розпорядження про представництво України в розгляді трибуналом Конвенції ООН з морського права з абсолютно чіткої позиції захисту інтересів України у зв’язку з порушенням РФ суверенних прав України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

Петро Порошенко наголосив, що економічним інтересам України завдано серйозної шкоди, зокрема триває незаконний видобуток корисних копалин, через будівництво керченського мосту довкілля зазнало великої екологічної шкоди. Крім того, воно має відчутні негативні інфраструктурні наслідки для економіки України. Президент зауважив, що «не йдеться про розгляд питання українського суверенітету над Кримом». За його словами, йдеться про те, що «ми маємо захищати на кожному напрямку економічні інтереси Української держави і приватних інвесторів, чию власність у Криму було конфісковано».

Після подачі Україною в Міжнародний трибунал ООН меморандуму про порушення РФ Конвенції з морського права є два можливі варіанти розвитку подій. Про них в ефірі одного з телеканалів розповіла Олена Зеркаль.

«Перший варіант — коли справа не поділяється на дві фази, а розглядається по суті і за юрисдикцією разом, у росіян є 9 місяців на підготовку меморандуму, так само, як у нас було, починаючи від сьогодні», — пояснила дипломат.

Проте вона припустила: щодо українського меморандуму буде застосовано другий варіант. Росіяни можуть протягом трьох місяців подати свої аргументи щодо відсутності юрисдикції у трибуналу розглядати цю справу. Після цього Україні також надається три місяці на підготовку контраргументів щодо юрисдикції. «Потім сторони обмінюються додатковою інформацією на підставі того, що вони отримали одна від одної, і вже арбітраж визначає дату, коли будуть слухання, скільки вони триватимуть, а після слухання визначається, скільки потрібно часу, щоб ухвалити рішення», — розповіла Олена Зеркаль.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»