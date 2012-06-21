Непочесне звання «вірус року» отримав комп’ютерний вірус WCry, який у травні вразив велику кількість комп’ютерів у всьому світі. Скільки саме, вочевидь, сказати складно, адже різні джерела наводять різні цифри. За одними даними, це 200 тисяч, за іншими — понад мільйон. Серед них комп’ютери лікарень, державних структур і мобільних операторів. Цей вірус, який надходить зазвичай у вигляді листа на електронну пошту, ще називають вимагачем, бо він блокує файли комп’ютерів, на яких встановлено операційну систему Windows, і вимагає викуп 300 доларів за розблокування. Якщо ж зловмисники не отримують грошей протягом 7 діб, знищують інформацію, що була в комп’ютері. Айтішники кажуть, що днями з’явилося дві нові модифікації вірусу.
Фахівці звертають увагу, що вірус стрімко поширюється, і його виявлено на комп’ютерах у 150 країнах. В інтернеті повідомляють, що серед країн, у яких поширюється вірус, є й Україна. Однак у департаменті кіберполіції зауважують, що до них звернення з цього приводу не надходили.
То як же вберегтися від WCry? Співробітники департаменту кіберполіції розробили рекомендації щодо цього. По-перше, оперативники не радять переходити за сумнівними посиланнями, що надходять на електронну пошту, а також не скачувати неперевірені програми, адже вони можуть бути інфіковані шкідливим вірусом.
Також на сайті департаменту кіберполіції https://www.cybercrime.gov.ua/ є банер із посиланням на сайт для дешифрування шкідливого програмного забезпечення і детальний інструктаж, як запобігти потраплянню вірусу на комп’ютер.
А ще кіберполіція просить усіх громадян, які стали жертвами шкідливого програмного забезпечення вимагача, звернутися до департаменту кіберполіції для вчасного реагування за номером телефону гарячої лінії +38 044 374 37 40 (з 09:00 до 18:30 в робочі дні) або використовуючи форму зворотного зв’язку на сайті.