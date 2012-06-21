Вчені прийшли до висновку, що людина значно еволюціонувала за останні 100 років. На думку фахівців, процеси мінливості мають позитивну й негативну сторони. Про це пише журнал Science.

Передусім людина значно погладшала. Ожиріння стало проблемою для багатьох сучасників. За даними ВООЗ 29% дорослого населення планети має надлишкову вагу.

Аналогічна динаміка спостерігається зі зростом сучасної людини. Для жителів Європи цей показник становить близько 10 см — з 1,68 до 1,78.

Також вважається, що люди стали слабшими, ніж раніше. У минулому столітті школярі могли підняти 55 кг, а сьогодні лише 35 кг. Зниження витривалості — своєрідна деградація внаслідок браку особливої необхідності цієї якості.

Несподіване погіршення зафіксовано за інтелектуальним показниками IQ, хоча цей тест вчені вважають необ'єктивним для дослідження, бо тести відповідають своїй епосі і не можуть порівнюватися. Зате у сучасної людини значно покращилася швидкість реакції і кмітливість.

РБК Україна 