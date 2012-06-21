Законопроект, який передбачає створення органу протидії фінансовим злочинам, презентував на засіданні парламентського Комітету з питань податкової та митної політики міністр фінансів Олександр Данилюк. Ідеться поки що про ключові аспекти законопроекту, який перебуває на фінальній стадії узгодження в уряді.
Концепцію створення нової служби фінансових розслідувань та відповідний законопроект профільне міністерство розробило спільно з робочою групою, організованою Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Ця стратегічна служба розслідуватиме серйозні фінансові та економічні злочини, які загрожують національній безпеці у галузі економіки.
До основних функцій структури належатиме виявлення, припинення, розкриття й досудове розслідування злочинів в економічній, фінансовій та податковій сферах, а також аналітична і профілактична робота з виявлення чинників, які сприяють скоєнню таких злочинів.
Особливістю нової служби стане зміна силового підходу на комплексний і аналітичний — з використанням сучасних методик розслідувань економічних злочинів. Службу буде повністю демілітаризовано, сформовано з нових людей не у складі Державної фіскальної служби. Персонал отримуватиме гідну заробітну плату, не буде спецпідрозділів і жодних можливостей для корупції.
Передбачається, що структура нового органу з протидії фінансовим злочинам складатиметься з центрального апарату й не більш як семи територіальних управлінь. Чисельність новоствореного відомства становитиме до 3500 осіб замість нинішніх приблизно 10 000 в різних подібних органах. Персонал добиратимуть за відкритими об’єктивними конкурсами, особливості проведення яких також визначено цим законопроектом.
Створення Служби фінансових розслідувань — стратегічне рішення для країни, яке сприятиме поліпшенню бізнес-клімату й стане одним із найважливіших кроків до економічного розвитку.
То на який результат очікує міністр? На системну протидію всьому спектру економічних злочинів, зменшення тиску на бізнес та позбавлення ДФС інструменту системної корупції, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Законопроект публічно підтримали основні бізнес-асоціації та громадські об’єднання: Американська торговельна палата, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата України, громадська платформа «Податки для економічної свободи», до якої входять 17 асоціацій, коаліція «За ліберальну податкову реформу», яка налічує 15 асоціацій, коаліція «За детінізацію економіки» (7 асоціацій), а також об’єднання громадських експертів Реанімаційного пакета реформ, до складу якого входять провідні дослідницькі центри та громадські організації.
Кабінет Міністрів завершує роботу над узгодженням ключових аспектів законопроекту. Опісля документ буде внесено на розгляд Кабміну й спрямовано до Верховної Ради для широкого і відкритого обговорення всіма зацікавленими сторонами.
Відділ новин «Урядового кур’єра»