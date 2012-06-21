Директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я Тетяна Бойко під час онлайн брифінгу поінформувала про зміни в Програмі медичних гарантій, які пропонуються на наступний рік. Так от, планується: збільшити тарифи на оплату практично всіх медичних послуг, які надаються населенню, що поліпшить їх якість; включити в програму «Доступні ліки» ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт, та лікарські засоби для людей з розладами психіки та поведінки; у психіатричній допомозі запровадити додаткові послуги для амбулаторного лікування пацієнтів з психічними захворюваннями – мобільну психіатричну допомогу, яку пацієнтам вдома надаватимуть мобільні мультидисциплінарні команди; ввести підвищувальний коефіцієнт на рівні 5% доплат за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів.

«Усе це поліпшить якість надання медичної допомоги всім українцям, незалежно від віку. Адже наша мета – рух до універсального охоплення медичними послугами. Щоб кожна людина отримувала доступні та якісні послуги, не зазнаючи при цьому на значні фінансові витрати», – зауважила вона.

Також, зважаючи на те, що сьогодні Міжнародний день людей похилого віку, Тетяна Бойко акцентувала, якими послугами можуть скористатися такі люди в межах Програми медгарантій.

Насамперед вона уточнила, що в Україні нині проживає сіи мільйонів людей старших 65 років. У Програмі медгарантій передбачено низку медичних послуг для всіх пацієнтів, зокрема й людей похилого віку. Завдяки ним вони мають змогу попередити проблеми зі здоров’ям, які з віком з’являються частіше, виявити на ранніх стадіях серйозні захворювання й вчасно почати лікування, контролювати перебіг хронічних захворювань і своєчасно отримувати меддопомогу в екстрених випадках.

«З квітня 2020 року, коли зміни в системі охорони здоров’я відбулись на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги, для всіх пацієнтів, зокрема й людей похилого віку, з’явилася можливість вільно обрати лікарів-спеціалістів та медичний заклад для проходження обстежень, отримання спеціалізованої допомоги, зокрема в умовах стаціонару, включаючи проведення хірургічних операцій. Програма медгарантій чітко визначає перелік послуг, які надаються пацієнтам безоплатно. Єдиною умовою для їх безоплатного отримання є направлення лікаря», – зазначила вона.

У програмі медгарантій є пріоритетні послуги, зокрема лікування інсульту та інфаркту, а також обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань. У людей похилого віку ризик гострого інфаркту міокарду, інсульту, онкологічних захворювань значно зростає. Зокрема, за даними Центру медичної статистики МОЗ, у 2019 році 50% людей, у яких виявили онкозахворювання, – це пацієнти віком від 65 років. Це понад 68 тисяч людей. У межах Програми медгарантій пацієнти з гострим інфарктом та інсультом отримують все необхідне їм лікування безоплатно. У разі появи симптомів цих захворювань все що потрібно зробити пацієнту або його близьким людям – це викликати швидку допомогу за номером 103. Весь комплекс медичної допомоги пацієнту, включаючи всі необхідні обстеження, лікування, ліки та медичні засоби, оплачує держава.

«Що стосується онкологічних захворювань, то ми приділяємо особливу увагу ранньому їх виявленню. Адже лікування таких захворювань на ранніх стадіях дає пацієнту більше шансів на одужання. Тому в Програмі медгарантій передбачено 6 інструментальних досліджень для виявлення таких захворювань, і лікар, зважаючи на вік пацієнта, фактори ризику, спадковість може направити його на таке дослідження. Для пацієнта воно також безоплатне», – резюмувала Тетяна Бойко.

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